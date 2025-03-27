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Эзотерика

Акмолинке вернули 8 тыс. долларов

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Пожилая женщина держит доллары в руках
Пенсионерка пересчитывает доллары. Фото: magical_light / Getty Images

В Акмолинской области пенсионерке вернули 8 тыс. долларов США, которые она передала мошенникам, желая освободить внучку якобы от уголовной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Кокшетау полицейские по "горячим следам" пресекли деятельность предполагаемого дроппера, забравшего деньги у 89-летней жительницы Степногорска.

Как следует из материалов уголовного дела, 19 марта на стационарный телефон потерпевшей позвонил злоумышленник и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее внучка совершила ДТП с пострадавшим. Но есть возможность освободить близкого родственника от уголовной ответственности на 5 лет за 18 тыс. долларов.

"Для пущей убедительности мошенники позвонили и под видом самой внучки: в слезах неизвестная умоляла пенсионерку отправить деньги. Встревоженная женщина тут же забыла о бдительности и сообщила аферистам, что у нее имеется 8 тыс. долларов США", - рассказали в МВД.

Впоследствии пенсионерка положила эти денежные средства и еще 100 тыс. тенге в пакет и вместе с вещами передала их таксисту. Он, не подозревая о преступлении, привез пакет в Кокшетау и передал курьеру.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 22-летнего курьера.

"Полученные деньги он не успел перечислить на указанный куратором счет, лишь потратил 27 тыс. тенге на услуги такси и личные нужды", - отметили в ведомстве.

27 марта, в день рождения пенсионерки, деньги были возвращены законной владелице. По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

Ранее стало известно, что в Актобе женщина под видом социального работника обманывала стариков, уверяя, что в стране идет обмен денег на новые купюры, и забрала у них несколько миллионов тенге. Оказалось, что эта женщина ранее уже трижды попадала за решетку за мошенничество.

А 86-летний житель Астаны попался на ухищрения мошенников и отдал им 700 тысяч тенге в надежде помочь дочери, которая якобы попала в ДТП. Но благодаря оперативной работе полиции и помощи наблюдательного дворника, который нашел пакет с деньгами, злоумышленники остались ни с чем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231024-akmolinke-vernuli-8-tys-dollarov/