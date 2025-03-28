Экс-полицейского подозревают в сексуальном насилии над детьми в ВКО

В ВКО бывшего полицейского подозревают в неоднократных действиях сексуального характера в отношении двух лиц, не достигших 16-летнего возраста, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Telegram-канале "Письма Президенту" появилась информация, что следователи ОП Алтайского района ВКО расследуют уголовное дело в отношении двух мужчин по факту неоднократных действий сексуального характера в отношении двух лиц, не достигших 16-летнего возраста.

"На момент совершения преступлений один из них являлся действующим сотрудником органов внутренних дел РК", - говорится в посте.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП ВКО.

"Данный факт выявлен сотрудниками Департамента полиции Восточно-Казахстанской области", - отметили в ведомстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

"Кроме того, сообщаем, что подозреваемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - уточнили в ДП региона.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области задержали 60-летнего мужчину, которого подозревают в том, что за денежное вознаграждение он совершал сделки с матерями малолетних девочек с целью дальнейшего совершения в отношении них развратных действий сексуального характера и записи детской порнографии.

А в ЗКО более 7 лет жил без надзора со стороны правоохранительных органов педофил с непогашенной судимостью. Этого мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.