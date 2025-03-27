Зверское убийство целой семьи в Петропавловске: суд ужесточил приговор

В Петропавловске поставили точку в громком деле об убийстве семьи, которая занималась ритуальным бизнесом. Двоим подсудимым ужесточили приговор, передает "Петропавловск.news".

В Петропавловске поставили точку в громком деле об убийстве семьи Приходченко, занимавшейся ритуальным бизнесом. Судебная коллегия по уголовным делам ужесточила наказание двоим подсудимым.

Осенью прошлого года на скамье подсудимых оказались двое мужчин - владелец ИП, также работавший в сфере ритуальных услуг, и его сотрудник, который копал могилы.

Также была задержана совладелица еще одного крупного ритуального агентства. Следствие посчитало, что именно она стала инициатором преступления. А мотивом могли послужить разногласия в бизнесе.

В октябре 2024 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал мужчин виновными в совершении преступления. Один был осужден на пожизненное заключение, другой - на 21 год 8 месяцев лишения свободы. Женщина получила три года лишения свободы за недонесение о преступлении.

Но стороны не согласились с приговором и подали апелляцию.

Выслушав все доводы, опросив свидетелей, областной суд вынес новое решение. Приговор о пожизненном заключении был оставлен без изменения. Другого мужчину суд приговорил к 23 годам лишения свободы. Женщине было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Напомним, убийство двух супругов и их несовершеннолетнего сына произошло в декабре 2023 года. Их нашел с перерезанным горлом в собственном доме родственник. Семья занималась похоронным бизнесом.

Были задержаны трое подозреваемых. Так, по горячим следам задержали вначале двух мужчин 25 и 37 лет. У них изъяли около 100 тысяч тенге и драгоценности на 2 миллиона.

Вскоре появилась и третья подозреваемая - 42-летняя женщина, ее обвинили в подстрекательстве к убийству. Сообщалось, что она тоже работала в ритуальном бизнесе и жила в гражданском браке с одним из задержанных.

Осенью прошлого года суд в Петропавловске вынес приговор гражданским супругам и их сообщнику по делу об убийстве семьи из трех человек.