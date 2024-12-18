Неожиданную находку обнаружили в ботинке осужденного в колонии Павлодара (видео)
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В Павлодаре осужденный, возвращаясь из города, пытался пронести в колонию смартфон, спрятав его в подошве обуви, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, телефон обнаружили в учреждении №44 минимальной безопасности в Павлодаре.
"Сотрудниками учреждения была своевременно пресечена попытка проноса мобильника. Телефон изъят, по данному факту проводится проверка", - отметили в МВД.
Отметим, что по ч.1 ст.481 КоАП РК скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге), с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201592-neozhidannuyu-nahodku-obnaruzhili-v-botinke-osuzhdennogo-v-kolonii-pavlodara-video/