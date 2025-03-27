Пачки денег в китайских сумках: вынесен приговор по делу о хищении 1,6 млрд тенге (видео)

В области Жетісу главный бухгалтер ГУ "Отдел образования по Сарканскому району" осуждена на 8 лет. Также на скамье подсудимых оказались еще несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении главного бухгалтера ГУ "Отдел образования по Сарканскому району" Курмангалиевой К., бухгалтеров этого же отдела Муратовой А. и Калабаевой А., начальника районного участка АО "Казпочта" Такен А., и.о. заведующей ясли-сада "Айдана" Балгабаевой Н. и руководителя отдела камерального контроля ДВГА области Жетісу Жапабаева У.

Курмангалиева, Калабаева, Муратова и Такен признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 1,6 млрд тенге путем перечисления сверх установленной заработной платы на счета сотрудников отдела образования.

Балгабаева и Калабаева признаны виновными в покушении на дачу взятку Жапабаеву, который под предлогом непроведения аудиторской проверки в ясли-саде завладел их денежными средствами.

Курмангалиевой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Калабаевой, Муратовой и Такен - по 7 лет лишения свободы.

Балгабаева и Жапабаев приговорены к штрафу в размере 1,2 млн тенге и 1 млн тенге соответственно.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

Судебный акт в законную силу не вступил.

В Антикоре показали оперативные кадры. На них можно заметить китайские сумки, полные денег.

Напомним, ранее в Антикоре сообщали, что в области Жетiсу пресечена незаконная деятельность главы бюджетного отдела образования Сарканского района. Ее заподозрили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в сумме 1 миллиард тенге путем незаконного перечисления сверх установленных зарплат на счет бухгалтеров этого отдела.

Также в Кербулакском районе области Жетісу выявили факты хищения бюджетных средств. В этом заподозрили бухгалтеров отдела образования. Ущерб составил 34 млн тенге. Приговором суда они были признаны виновными с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с применением ст.63 УК РК (условное осуждение). Ущерб в полном объеме возмещен в доход государства.