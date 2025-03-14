Крупную сумму денег потерял астанчанин в надежде отдохнуть на Филиппинах
Опубликовано:
Житель Астаны доверился знакомому, который обещал незабываемый отдых на Филиппинах за определенную сумму. Но в итоге остался и без отдыха, и без денег, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает медиапортал МВД, сотрудники отдела криминальной полиции задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.
"Подозреваемый под предлогом организации отдыха заграницей взял деньги с 22-летнего жителя города. Потерпевший остался ни с чем. Молодой человек с заявлением обратился в полицию. Сумма ущерба составила более полмиллиона тенге.
В процессе допроса подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, что полученные деньги потратил на личные нужды. По словам подозреваемого, он воспользовался доверчивостью своего знакомого и предложил ему приобрести дешевые путевки через свою сестру, которая якобы работала в турагентстве", - рассказали подробности дела в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228054-krupnuyu-summu-deneg-poteryal-astanchanin-v-nadezhde-otdohnut-na-filippinah/