Водитель Range Rover разогнался почти до 240 км/ч в Павлодарской области

В Павлодарской области водитель автомобиля Range Rover нарушил установленный скоростной режим, двигаясь со скоростью 237 км/ч, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, свыше 21 тысячи водителей привлечены к ответственности за нарушение скоростного режима в Павлодарской области в текущем году.

"К примеру, по автодороге Астана - Павлодар возле поселка Калкаман остановлена автомашина Land Rover Range, водитель которой нарушил предусмотренный скоростной режим на автомагистрали, двигаясь со скоростью 237 км/ч", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Указанное нарушение зафиксировал автоматический программный комплекс "Зерек". В отношении водителя составили протокол.

"Теперь любителю скорости придется заплатить штраф", - отметили в ведомстве.

Ранее в Костанае отменили штраф за превышение скорости из-за ошибок фиксации со стороны системы "Автоураган". Система зарегистрировала превышение установленной скорости у автомобиля, который при разрешенной скорости 60 км/ч двигался якобы со скоростью 76 км/ч. Суд установил факт некорректной фиксации нарушения.

А в ВКО полиция изъяла автомобиль у 22-летнего водителя за 13 случаев нарушения скоростного режима и неоплаченные штрафы на сумму 160 тыс. тенге. Автомобиль молодого человека отправили на специализированную стоянку до тех пор, пока не будет погашен долг.