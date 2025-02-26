1,5 млн тенге выманили у казахстанца через TikTok
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Житель Туркестанской области лишился 1,5 млн тенге, поверив в обещание увеличить вложенные деньги, которое он увидел в TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, жительница Туркестанской области выразила благодарность следователю Сарыагашского районного отдела полиции Нургали Абсену за оказанную помощь в расследовании мошенничества.
"По словам потерпевшей, ее 27-летний сын, инвалид II группы, стал жертвой мошенничества через социальную сеть TikTok. Обманным путем у молодого человека выманили около 1,5 млн тенге, пообещав увеличить вложенные средства", - рассказали в МВД.
Дело передали следователю Нургали Абсену, который внимательно выслушал женщину. Благодаря его настойчивости расследование уголовного дела привело к результату: все похищенные средства были полностью возвращены потерпевшей.
Казахстанка поблагодарила стража порядка за оказанную помощь и отметила, что оперативно-розыскные мероприятия, организованные следователем, помогли успешно разрешить дело.
Ранее стало известно, что в Казахстане два сайта и три рекламных видеоролика на YouTube, которые предлагали якобы увеличить сбережения путем инвестиций, заблокировали, посчитав мошенническими. Обнаруженные ссылки внесли в систему "Кибернадзор".
Также попытка заработать на трейдинге обернулась пустым счетом для казахстанки. Девушка перевела более 2,2 млн тенге, но не получила никакого дохода и не дождалась возврата денег. В суде ответчик обязалась вернуть полученные средства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223944-1-5-mln-tenge-vymanili-u-kazahstanca-cherez-tiktok/