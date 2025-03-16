Акмолинец хотел обогатиться, но лишился 6 млн тенге

Акмолинец хотел заработать на инвестициях, взял кредит на 6 млн тенге, но потерял все деньги. По данному факту начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, очередной факт мошенничества, связанный с фальшивыми инвестиционными платформами, зарегистрирован в Зерендинском районе 12 марта.

Потерпевшим оказался 55-летний житель одного из населенных пунктов, который хотел обогатиться за счет дивидендов, но лишился 6 млн тенге.

Для того, чтобы вложить первоначальный капитал, а затем "вывести" полученную прибыль, акмолинец был вынужден оформить крупный кредит, после чего отдал все деньги мошенникам.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование и проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В тот же день от действий мошенников пострадала 66-летняя жительница Кокшетау, которая поверила незнакомцу, представившемуся оператором сотовой связи и отдала аферистам более 700 000 тенге.

Правоохранители в очередной раз попросили граждан не доверять заманчивым предложениям о получении быстрого дохода. Не следует верить рекламе в интернете и социальных сетях, а любую информацию подобного характера надо сначала тщательно проверить через официальные источники.

"Не переводите личные накопления третьим лицам и не оформляйте кредиты и микрозаймы для их вложения в инвестиции", - призвали стражи порядка.

Также полицейские убедительно попросили граждан проявлять бдительность при поступлении звонков от неизвестных лиц. Не следует диктовать коды из СМС-сообщений, проходить по ссылкам и сообщать информацию об имеющихся депозитных и карточных счетах.

Ранее стало известно еще об одном акмолинце, который надеялся получить автомобиль в розыгрыше в ТikTok, а в итоге у него попросили почти полмиллиона тенге и оставили ни с чем. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

А в отдел полиции Косшы обратилась жительница Астаны с заявлением о мошенничестве со стороны строительной компании. Женщина рассказала, что фирма обязалась построить 4-комнатный дом в поселке Караоткель Целиноградского района. Она заплатила почти 31 млн тенге, но обещанного так и не дождалась.