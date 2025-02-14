Казахстанец снова избил бывшую жену после того, как она его простила

Жителю области Абай назначили 25 суток ареста за повторное избиение бывшей жены. Ранее женщина простила экс-супруга в суде, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 32-летний житель области Абай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к бывшей супруге.

"В ходе ссоры он нанес женщине удары по животу, лицу, плечам и спине. Несмотря на отсутствие легкого вреда здоровью, потерпевшая получила телесные повреждения", - рассказали в МВД.

Женщина незамедлительно обратилась в полицию. Стражи правопорядка составили административный протокол, но позже в суде потерпевшая простила экс-супруга.

"Однако мужчина не сделал выводов и продолжил применять насилие. В результате женщина повторно вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники задержали нарушителя", - уточнили в ведомстве.

Суд признал 32-летнего мужчину виновным по уголовной статье "Побои или другие насильственные действия, не повлекшие легкого вреда здоровью" и назначил наказание в виде ареста сроком на 25 суток.

Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

Ранее в области Абай пострадавшая от побоев со стороны нетрезвого бывшего супруга местная жительница в суде просила строго наказать мужчину. Его приговорили к 25 суткам ареста.