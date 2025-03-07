Казахстанец нарушал покой жены и оказался в суде

В Кызылординской области супруги примирились в порядке медиации после того, как муж, выражаясь нецензурной бранью, оскорбил жену, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.73 КоАП РК рассмотрели в Кармакшинском районном суде.

"Гражданин в нетрезвом состоянии нарушал покой своей жены, выражаясь нецензурными словами, говорил оскорбительные слова, проявив неуважение к ней", - установил суд.

На судебном заседании правонарушитель, признав вину и раскаявшись в содеянном, извинился перед женой и просил прекратить дело в связи с примирением в порядке медиации.

Потерпевшая пояснила, что прощает мужа, и в связи с примирением просила суд прекратить дело, освободив его от административной ответственности.

Постановлением суда мужчину освободили от административной ответственности в связи с примирением сторон. Производство по делу прекращено.

Отметим, что по ч.1 ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.

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