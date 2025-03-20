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Антикор прокомментировал информацию о задержании Айбола Кулбаева

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Руководитель управления физкультуры и спорта Алматинской области
Айбол Кулбаев. Фото: gov.kz

Появившуюся информацию якобы о задержании руководителя Управления физической культуры и спорта Алматинской области Айбола Кулбаева опровергли в Антикоре, передает NUR.KZ.

Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дархан Куракбаев в кулуарах сената прокомментировал информацию о якобы задержании руководителя Управления физической культуры и спорта Алматинской области Айбола Кулбаева.

"По этому делу запрос поступал к нам. Дело расследуется именно в отношении ведомства, когда он был там руководителем. Говорилось, что его задерживали. Мы эту информацию не подтверждаем. Он участвует в следственных действиях вместе с другими работниками учреждения. Мы расследуем дело о коррупции", - рассказал Дархан Куракбаев.

Он заверил, что по результатам следственных действий будет принято решение.

"Он свидетель с правом на защиту", - пояснил зампред Антикора.

По данным официального сайта управления, Айбол Тиналович родился в 1986 году.

Профессиональный путь начал в 2009 году с должности преподавателя технолого-экономического колледжа технологического университета Алматы. В разные годы  занимал должности старшего преподавателя, директора департамента науки и международных связей, заведующего кафедрой и проректора в Казахской академии спорта и туризма.

С 2024 года занимал должность директора Республиканского специализированного учебно-спортивного колледжа Олимпийского резерва имени К. Ахметова.

С 26 февраля 2025 года был назначен руководителем Управления физической культуры и спорта Алматинской области.

В ноябре прошлого года в более чем 10 регионах освободили свои должности руководители управлений спорта. Министр туризма и спорта объяснил это сильным снижением спортивных результатов, начиная от количества лицензий и завершая медалями на Олимпийских играх.

За последние годы Казахстан значительно увеличил финансирование спортивной отрасли. По данным Антикоррупционной службы, с 2019 по 2023 годы в спорт было инвестировано более 1,2 трлн тенге. При этом эксперты связывают скромные успехи с коррупцией, отсутствием системной подготовки спортсменов и проблемами в управлении отраслью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229644-antikor-prokommentiroval-informaciyu-o-zaderzhanii-aybola-kulbaeva/