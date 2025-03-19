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Сотням женщин испортили 8 марта в Шымкенте

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Подозреваемых в мошенничестве задержали в Шымкенте
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: polisia.kz

В Шымкенте задержали подозреваемых в мошенничестве, которое испортило праздник сотням горожанок. Женщины остались без клубники в шоколаде, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, киберполицейские раскрыли мошенническую схему, которая оставила без подарка сотни жительниц города в женский праздник.

"Всего за несколько дней до 8 марта злоумышленники создали страницу в соцсети, выдав себя за онлайн-магазин по продаже клубники в шоколаде", - рассказали в МВД.

Аккаунт выглядел вполне убедительно, что привлекло внимание горожан, желавших порадовать близких. Люди заказывали подарки для своих жен, матерей, бабушек и сестер, однако после оплаты они так и не получили обещанных сладких угощений.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых.

"Любителями легкой наживы оказались двое молодых мужчин. Они взяты под стражу", - отметили в ведомстве.

Сейчас полицейские работают над раскрытием всех подробностей дела.

Ранее стало известно, что распродажу несуществующих тюльпанов устроили мошенники в преддверии 8 марта в Казахстане. Аферисты работали с небольшими суммами, делая ставку на количество жертв. Для массового охвата использовали социальные сети. В итоге казахстанки остались и без цветов, и без денег.

А житель Костаная решил заработать на продаже тюльпанов накануне 8 марта. Он нашел объявление на популярном сайте о продаже тюльпанов оптом из Актобе по цене 200 тенге за штуку. Но в итоге мужчина остался без цветов и лишился 600 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229342-sotnyam-zhenshchin-isportili-8-marta-v-shymkente/