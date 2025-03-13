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Эзотерика

Казахстанки остались на 8 марта без цветов и денег из-за мошенников (видео)

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Букеты в корзинке
Букеты. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Распродажу несуществующих тюльпанов устроили мошенники в преддверии 8 марта в Казахстане. В итоге казахстанки остались и без цветов, и без денег, передает сайт телеканала КТК.

Пострадавшие рассказывают: флористы принимали оптовые заказы и брали предоплату, а затем просто блокировали клиентов и исчезали.

Асель Есмуханова работает фотографом. В преддверии праздника девушка хотела устроить клиенткам фотосессию с тюльпанами. В соцсетях наткнулась на интересное предложение: цветы по 280 тенге. Реклама вела в интернет-магазин.

Лжецветочники активно публиковали процесс работы, охотно показывали красивые букеты. Девушка поверила и заказала сразу 100 штук. А ближе к празднику онлайн-магазин неожиданно исчез.

"Когда зашла в Telegram-канал, нашего чата уже не было, переписки уже не было. Зашла в TikTok-пространство, там начала искать их страницу. Страницы уже не было. В полицию не писала заявление, так как я не знаю, на кого писать. Потому что нет ни телефонных номеров, ни страниц, ни переписки – ничего нет. Но, скорее всего, буду писать, потому что, оказывается, очень много людей еще пострадали", - рассказала Асель.

На крючок цветочных аферистов попалась не только Асель. Соцсети пестрят историями обманутых покупателей. Но писать заявления в полицию и возвращать свои деньги они не спешат. Люди считают, раз документов, подтверждающих покупку нет, то и доказать обман не получится. Специалисты же уверяют, что шансы все же есть.

"В законе о защите прав потребителей написано то, что потребитель имеет право доказывать любыми доступными средствами, что есть факт оплаты. То есть это необязательно какой-то договор заключенный.

Какие-то, может быть, звонки, скрины, скрины переписки, где вы пишете о том, что вы готовы купить данный товар. Может быть, вы скидывали определенные чеки", - сообщил руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по области Жетісу Айдос Дауешев.

Юристы подтверждают: сезонное мошенничество процветает. Аферисты работают с небольшими суммами, делая ставку на количество жертв. Для массового охвата используют социальные сети. Создают страницы, ставят низкие цены и ждут подходящего момента. Попасться просто, но и обезопасить себя можно.

"Обезопаситься можно только двумя способами. Первое: это когда вы делаете заказы в интернет-магазине либо где-то на маркетплейсе, но вы уже пользовались и знаете, что это за маркетплейс. Либо – когда вы переводите деньги, но, опять же, вы тогда уже переводите их по номеру телефона, а не по номеру карты", - пояснила юрист Анна Юдина.

Специалисты уверяют: вернуть можно и 5000, и миллион. Все зависит от желания и настойчивости самого потребителя.

Источник: КТК

Напомним в конце февраля сообщалось, что житель Костаная решил заработать на продаже тюльпанов накануне 8 марта, но остался без цветов и лишился 600 тыс. тенге. Полиция начала расследование по факту.

Добавим, на прошлой неделе мы рассказывали, как зарабатывают на продаже тюльпанов перед праздниками – спрос на цветы в преддверии 8 марта вырастает в разы, а наценка увеличивается до 100% или даже 300% от закупочной цены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227521-kazahstanki-ostalis-na-8-marta-bez-cvetov-i-deneg-iz-za-moshennikov-video/