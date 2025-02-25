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200 тенге за тюльпан: костанаец хотел заработать в преддверии 8 марта, но остался ни с чем

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Разноцветные тюльпаны
Тюльпаны. Иллюстративное фото: ArtCookStudio / Getty Images

Житель Костаная решил заработать на продаже тюльпанов накануне 8 марта, но остался без цветов и лишился 600 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, перед 8 марта житель Костаная нашел объявление на популярном сайте о продаже тюльпанов оптом из Актобе по цене 200 тенге за штуку.

"Цена показалась ему привлекательной, он перевел 600 тысяч тенге на указанный номер. Позднее выяснилось, что магазина цветов не существует, а телефон перестал отвечать", - рассказали в ДП Костанайской области.

Сейчас полиция проводит досудебное расследование по факту мошенничества.

В ДП Костанайской области напомнили о необходимости соблюдать осторожность в интернете: прежде чем переводить предоплату, убедитесь в наличии товара.

Ранее в Атырау в суд обратился мужчина, заказавший из Китая товары почти на 3 млн тенге, но в итоге их не получивший. Возврата денег он также не дождался. В итоге ответчик обязался выплатить ему эту сумму по согласованному графику.

А в Актобе полиция задержала предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве. Мужчину обвиняют в присвоении около 20 млн тенге на обещаниях поставить мебель из России. В полиции установили, что подозреваемый даже не сделал заказ в соседней стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223579-200-tenge-za-tyulpan-kostanaec-hotel-zarabotat-v-preddverii-8-marta-no-ostalsya-ni-s-chem/