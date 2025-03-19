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Арест наложили на частный дом в Алматы и BMW X6 в связи с делом о хищении 449 млн тенге

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Белый BMW
BMW. Иллюстративное фото: pexels.com

Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП "Енбек", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в период с 2021 по 2023 годы РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора способом из одного источника на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви заключенными.

"Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены.

С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального "отмывателя", - поделились в ведомстве.

Как рассказали в АФМ, "отмыватель", раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договоры на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены.

"На преступные доходы приобретены частный дом в Алматы и автомашина BMW X6, которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

На указанное имущество с санкции суда наложен арест.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца", - отметили в ведомстве.

Иную информацию в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса в АФМ не разглашают.

А Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района. С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Также стало известно, что Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, подозреваемые помещены под стражу. В ходе обыска были изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229312-arest-nalozhili-na-chastnyy-dom-v-almaty-i-bmw-x6-v-svyazi-s-delom-o-hishchenii-449-mln-tenge/