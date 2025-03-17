Купил 2-комнатную квартиру в Алматы и Toyota Highlander: задержан экс-депутат маслихата

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По информации официального Telegram-канала Агентства по финансовому мониторингу, с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "Награда" на сумму 947 млн тенге.

"В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге.

Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.

На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, добавили в АФМ, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств подозреваемый от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительный доход на сумму 89 млн тенге.

"На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander.

На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест.

Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Қонаеве", - поделились в ведомстве.

С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Иную информацию в соответствии со ст.201 УПК в ведомстве не разглашают.

Ранее стало известно, что в Северо-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 840 млн тенге, выделенных из средств Национального фонда на приобретение оборудования по выращиванию листовых овощей для строительства тепличного комплекса. Обвиняемый предан суду.

А Антикоррупционной службой по области Жетісу был изобличен руководитель областного департамента по регулированию естественных монополий. Чиновник подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год.