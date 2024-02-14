Иностранок, оказывавших интим-услуги, выявили в гостиницах в Алматы

Полицейские Алматы в ходе очередного рейда выявили десятки иностранцев, нелегально проживавших в Казахстане. Также выявили тех, кто оказывал услуги интимного характера, пишет NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в ходе очередного рейда сотрудники миграционной службы Алматы проверили места наибольшей дислокации незаконных мигрантов.

Так, в Бостандыкском районе нашли 35 иностранцев, осуществляющих незаконную трудовую деятельность, при этом 20 из них не имели документов, удостоверяющих личность. В связи с этим граждан водворили в приемник-распределитель городского ДП.

Кроме того, в Ауэзовском районе стражи порядка проверили гостиничные комплексы. В ходе рейда в них выявили 5 иностранок, оказывавших интимные услуги. Все они оказались гражданками стран Центральной Азии.

Материалы производств для принятия решения направят в суд.

Добавим, в ноябре прошлого года в Алматы стражи порядка задержали четырех иностранок, которые оказывали интимные услуги в одной из гостиниц города.

В начале декабря в рамках ОПМ "Правопорядок" полицейские задержали в одном из гостиничных комплексов Алматы гражданок, оказывавших интимные услуги. Среди них были две иностранки. Позже в МВД сообщили, что за несколько дней в южной столице обнаружили еще 13 секс-притонов.

Через несколько дней в ведомстве рассказали, что задержали более сотни девушек легкого поведения по Алматы и Астане.