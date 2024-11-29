Проституция в казино: масштабную операцию провели в нескольких регионах Казахстана (видео)
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В нескольких регионах Казахстана провели масштабную операцию "STOP-трафик" против торговли людьми и связанной с ней организованной преступностью, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в конце ноября подразделения по борьбе с организованной преступностью провели оперативно-профилактическое мероприятие "STOP-трафик", в ходе которого выявлено 44 преступления.
На основании собранных материалов по делу о незаконной деятельности ОПГ, связанной с "трафиком" людей, начато два досудебных расследования.
Так, в Астане пресечена деятельность организованной преступной группы, участвующей в схеме сексуальной эксплуатации. В результате операции арестовано пять подозреваемых.
В Павлодарской области также прекращена деятельность аналогичной организованной преступной группы. К уголовной ответственности привлекаются еще пять фигурантов.
Также проделана работа по выявлению фактов трудовой эксплуатации.
"В области Абай задержан владелец крестьянского хозяйства, который на протяжении трех лет подвергал трудовой эксплуатации 40-летнего мужчину, применяя физическое насилие", - рассказали в МВД.
Потерпевшему оказана медицинская и психологическая помощь.
"Кроме того, в городе Қонаеве в одном из казино выявлены факты оказания услуг интимного характера на системной основе. В полицию доставлено 14 лиц, в том числе персонал данного заведения", - уточнили в ведомстве.
Аналогичные преступления выявлены по всей стране. Мероприятия в данном направлении продолжаются.
Ранее замглавы управления департамента по борьбе с организованной преступностью Шинар Кучербаева сообщила о случаях торговли людьми, а также их органами. За последние годы ликвидировали каналы вывоза казахстанцев в Катар, Индонезию, Бахрейн, Эмираты, Турцию и Южную Корею.
Также весной этого года 49 фактов торговли людьми, девять из которых в отношении несовершеннолетних, выявили казахстанские полицейские. За создание и руководство ОПГ в отношении лиц, осуществляющих противоправную деятельность, связанную с "трафиком" людей, начали три досудебных расследования.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194227-prostituciya-v-kazino-masshtabnuyu-operaciyu-proveli-v-neskolkih-regionah-kazahstana-video/