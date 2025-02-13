"Представлялись старшими братьями": казахстанцев ради денег обвиняли в сексе с 17-летней

В Алматинской области задержали подозреваемых в вымогательстве, среди которых оказалась 17-летняя девушка. Деньги вымогали под ложным предлогом секса с ней, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве и грабежах на территории Талгарского района.

По данным полиции, организатором преступной схемы является 19-летний житель поселка Кайназар. Он вместе с сообщниками искал жертв через социальные сети.

Для этого 17-летняя девушка знакомилась с потенциальной жертвой и предлагала встретиться. На встрече девушка вела себя непринужденно, создавая иллюзию заинтересованности.

"Однако вскоре появлялась группа молодых людей, представлявшихся ее старшими братьями. Они под ложным предлогом полового контакта вымогали у жертв денежные средства. Применяя насилие, преступники забирали ценные вещи, документы и требовали перевести крупные суммы", - рассказали в МВД.

6 февраля от действий группы пострадал 24-летний житель Алматы.

"У него силой отняли личные документы, документы на автомобиль, а также потребовали перевести 100 тысяч тенге. Впоследствии злоумышленники продолжили вымогать у него 1,4 млн тенге", - уточнили в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП задержали всех участников группы. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

В полицию доставлены семь человек. Четверо из них, являющиеся основными фигурантами, водворены в изолятор временного содержания. Сейчас ведется работа по установлению всех обстоятельств преступлений и возможных других пострадавших.

Ранее в Актобе задержали подозреваемых в вымогательстве молодых людей. Среди них оказалась 19-летняя девушка. По информации МВД, они угрожали потерпевшему и требовали 2 млн тенге, заявив, что он вступил в половую связь с несовершеннолетней против ее воли.

Также у казахстанца потребовали 600 тыс. тенге, угрожая распространить его интимные видео и фото. Подозреваемого в шантаже задержали в Мангистауской области. В ходе обыска у него изъяли вещественные доказательства, а также 300 тыс. тенге, полученные преступным путем.