"Пытались повторить": акмолинцы попали на видео и оказались подозреваемыми в преступлении

В Акмолинской области задержали подозреваемых в похищении пшеницы почти на 2 млн тенге. При повторном приезде их снял на видео житель села, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, троих жителей села Егиндыколь подозревают в том, что в ночь на 16 и 20 февраля 2025 года они совершили попытки кражи семенной пшеницы ярового сорта "Икар" со склада одного из крестьянских хозяйств.

"Один из злоумышленников, будучи работником хозяйства, воспользовался знанием территории и имеющимся у него ключом, чтобы беспрепятственно проникнуть на склад", - отметили в ДП Акмолинской области.

По данным полиции, сообщники заехали внутрь на грузовике "КамАЗ-5511", загрузили в кузов 11 тонн зерна и вывезли, нанеся ущерб на сумму 1 млн 903 тыс. тенге.

"Спустя несколько дней они попытались повторить кражу, загрузив в "КамАЗ" более 10 тонн пшеницы. Однако их заметил житель села, который зафиксировал происходящее на видео", - рассказали в ведомстве.

Вскоре подозреваемые были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По факту кражи отделом полиции начато досудебное расследование.

А в Астане 42-летнюю женщину, которая работала няней в семье, подозревают в краже ювелирных украшений стоимостью более миллиона тенге. Хозяйка жилья, вернувшись из отпуска, обратилась в полицию. По версии стражей порядка, няня сдала драгоценности в ломбард.

Также житель Актобе предстал перед судом по обвинению в краже у бывшей возлюбленной 1,5 млн тенге. Мужчина заявил, что пошел на преступление из-за ревности. В суде девушка простила бывшего возлюбленного, но потребовала вернуть деньги. Оказалось, что кражу он совершил, будучи уже осужденным за другое преступление.