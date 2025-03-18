"Пытались повторить": акмолинцы попали на видео и оказались подозреваемыми в преступлении
Опубликовано:
В Акмолинской области задержали подозреваемых в похищении пшеницы почти на 2 млн тенге. При повторном приезде их снял на видео житель села, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, троих жителей села Егиндыколь подозревают в том, что в ночь на 16 и 20 февраля 2025 года они совершили попытки кражи семенной пшеницы ярового сорта "Икар" со склада одного из крестьянских хозяйств.
"Один из злоумышленников, будучи работником хозяйства, воспользовался знанием территории и имеющимся у него ключом, чтобы беспрепятственно проникнуть на склад", - отметили в ДП Акмолинской области.
По данным полиции, сообщники заехали внутрь на грузовике "КамАЗ-5511", загрузили в кузов 11 тонн зерна и вывезли, нанеся ущерб на сумму 1 млн 903 тыс. тенге.
"Спустя несколько дней они попытались повторить кражу, загрузив в "КамАЗ" более 10 тонн пшеницы. Однако их заметил житель села, который зафиксировал происходящее на видео", - рассказали в ведомстве.
Вскоре подозреваемые были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По факту кражи отделом полиции начато досудебное расследование.
А в Астане 42-летнюю женщину, которая работала няней в семье, подозревают в краже ювелирных украшений стоимостью более миллиона тенге. Хозяйка жилья, вернувшись из отпуска, обратилась в полицию. По версии стражей порядка, няня сдала драгоценности в ломбард.
Также житель Актобе предстал перед судом по обвинению в краже у бывшей возлюбленной 1,5 млн тенге. Мужчина заявил, что пошел на преступление из-за ревности. В суде девушка простила бывшего возлюбленного, но потребовала вернуть деньги. Оказалось, что кражу он совершил, будучи уже осужденным за другое преступление.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228889-pytalis-povtorit-akmolincy-popali-na-video-i-okazalis-podozrevaemymi-v-prestuplenii/