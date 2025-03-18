Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Пытались повторить": акмолинцы попали на видео и оказались подозреваемыми в преступлении

Опубликовано:

На складе с пшеницей
Пшеница. Иллюстративное фото: Shimbhuistock / Getty Images

В Акмолинской области задержали подозреваемых в похищении пшеницы почти на 2 млн тенге. При повторном приезде их снял на видео житель села, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, троих жителей села Егиндыколь подозревают в том, что в ночь на 16 и 20 февраля 2025 года они совершили попытки кражи семенной пшеницы ярового сорта "Икар" со склада одного из крестьянских хозяйств.

"Один из злоумышленников, будучи работником хозяйства, воспользовался знанием территории и имеющимся у него ключом, чтобы беспрепятственно проникнуть на склад", - отметили в ДП Акмолинской области.

По данным полиции, сообщники заехали внутрь на грузовике "КамАЗ-5511", загрузили в кузов 11 тонн зерна и вывезли, нанеся ущерб на сумму 1 млн 903 тыс. тенге.

"Спустя несколько дней они попытались повторить кражу, загрузив в "КамАЗ" более 10 тонн пшеницы. Однако их заметил житель села, который зафиксировал происходящее на видео", - рассказали в ведомстве.

Вскоре подозреваемые были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По факту кражи отделом полиции начато досудебное расследование.

А в Астане 42-летнюю женщину, которая работала няней в семье, подозревают в краже ювелирных украшений стоимостью более миллиона тенге. Хозяйка жилья, вернувшись из отпуска, обратилась в полицию. По версии стражей порядка, няня сдала драгоценности в ломбард.

Также житель Актобе предстал перед судом по обвинению в краже у бывшей возлюбленной 1,5 млн тенге. Мужчина заявил, что пошел на преступление из-за ревности. В суде девушка простила бывшего возлюбленного, но потребовала вернуть деньги. Оказалось, что кражу он совершил, будучи уже осужденным за другое преступление.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228889-pytalis-povtorit-akmolincy-popali-na-video-i-okazalis-podozrevaemymi-v-prestuplenii/