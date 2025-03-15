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Няня на миллион: в Астане задержали женщину по подозрению в краже бриллиантов

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Женщину задержали
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: Pawel Kacperek / Getty Images

В Астане 42-летнюю няню подозревают в краже ювелирных украшений стоимостью более миллиона тенге. По версии полиции, она сдала драгоценности в ломбард, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Женщина работала няней у жителей Астаны.

"Воспользовавшись тем, что родители детей уехали в отпуск, злоумышленница похитила чужое имущество. Хозяйка квартиры заметила пропажу сразу по возвращении из отпуска и обратилась в полицию", - рассказали в ДП города.

Пропажу обнаружила хозяйка жилья, вернувшись из отпуска, и обратилась в полицию. В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Есиль установили подозреваемую. Женщина дала признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а похищенные украшения изъяты и возвращены владельцам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228313-nyanya-na-million-v-astane-zaderzhali-zhenshchinu-po-podozreniyu-v-krazhe-brilliantov/