Няня на миллион: в Астане задержали женщину по подозрению в краже бриллиантов

В Астане 42-летнюю няню подозревают в краже ювелирных украшений стоимостью более миллиона тенге. По версии полиции, она сдала драгоценности в ломбард, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Женщина работала няней у жителей Астаны.

"Воспользовавшись тем, что родители детей уехали в отпуск, злоумышленница похитила чужое имущество. Хозяйка квартиры заметила пропажу сразу по возвращении из отпуска и обратилась в полицию", - рассказали в ДП города.

Пропажу обнаружила хозяйка жилья, вернувшись из отпуска, и обратилась в полицию. В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Есиль установили подозреваемую. Женщина дала признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а похищенные украшения изъяты и возвращены владельцам.