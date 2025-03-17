Актюбинец попросил отправить его в колонию после похода в гости к экс-возлюбленной

Актюбинец предстал перед судом по обвинению в краже у бывшей возлюбленной 1,5 млн тенге. Мужчина заявил, что пошел на преступление из-за ревности, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, 29-летний актюбинец пришел в гости к бывшей возлюбленной, с которой жил в гражданском браке 6 лет.

После расставания у женщины завязались отношения с другим мужчиной. Бывшая возлюбленная и ее новый сожитель приняли гостя, он даже переночевал в их квартире. А когда увидел, что хозяева спят, взял из чехла сотового телефона банковскую карточку женщины.

По материалам суда, мужчина пошел в ближайший супермаркет и снял полтора миллиона тенге. Он знал PIN-код от карты, как и то, что на счет бывшей возлюбленной поступили 3 миллиона тенге компенсации за затопленный в паводок дачный участок.

Когда женщина проснулась, то увидела на телефоне SMS из банка о снятии наличных. До того, как подозреваемого в краже задержали, он уже успел потратить деньги.

В суде потерпевшая простила бывшего сожителя, но потребовала вернуть деньги. Оказалось, что кражу он совершил, будучи осужденным за другое преступление.

Сам мужчина в суде заявил, что у него нет возможности погасить ущерб и попросил отправить его в учреждение УИС максимальной безопасности.

Суд приговорил обвиняемого к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Ранее жительница Караганды сообщила о краже с ущербом на 15,3 млн тенге. Из дома пропали электросамокат, ноутбук и ювелирные украшения. В преступлении подозревают бывшего сожителя женщины, который заявил, что хотел якобы справедливо разделить имущество.

А житель Астаны стал подозреваемым в краже браслета Pandora стоимостью 200 тысяч тенге у бывшей возлюбленной и передаче его другой девушке. После вмешательства полиции он во всем признался. Полицейские вернули украшение законной владелице.