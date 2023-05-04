Почти 1,5 млрд тенге вложили в финпирамиду жители Павлодарской области

Кредитная карта. Иллюстративное фото: pexels.com

Департамент АФМ по Павлодарской области пресек деятельность финансовой пирамиды, жертвами которой стали больше 150 человек, сообщается в Instagram-аккаунте Агентства по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Павлодарской области пресек деятельность финансовой пирамиды HAS Holding, сообщили в АФМ.

"В региональный департамент АФМ с заявлениями обратились 154 потерпевших, которым причинен ущерб на 1 млрд 408 млн тенге. Количество потерпевших ежедневно увеличивается", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что финпирамида позиционировала себя как компания по продаже товаров из Китая. А обязательным условием было приобретение товара в Q-Mart на 180 тыс. тенге, говорится в публикации.

"Однако товары из Китая не ввозились, а фактически приобретались на барахолке в Алматы", – гласит сообщение.

Доход менеджеров, как рассказали в АФМ, достигал 6 млн тенге в день.

"Для привлечения новых вкладчиков запущена ложная акция о строительстве", – сообщили в АФМ.

При этом лицензии на строительство у HAS Holding нет, говорится в заявлении агентства.

Сообщается, что на деньги вкладчиков было приобретено:

2 квартиры в Астане;

3 земельных участка;

16 дорогих автомобилей;

2 квартиры в Павлодаре.

"Основная часть вкладов осела в карманах мошенников", – считают в АФМ.

Отмечается, что для возмещения ущерба пострадавшим необходимо обратиться в территориальные департаменты экономических расследований по месту жительства либо по телефону: 8 (7182) 61-33-05.

Ранее мы писали, что в Павлодарской области был задержан подозреваемый в организации финпирамиды HAS Holding.

Признаки финпирамиды

На сайте "Электронного правительства" приводятся признаки финпирамид. Это:

Массированная реклама в СМИ, интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности, пассивного дохода.

Компания предлагает выкупить у клиентов движимое или недвижимое имущество по цене выше рыночной (в рассрочку от трех месяцев либо по минимальной процентной ставке), а также наоборот предлагает клиентам купить движимое или недвижимое имущество по цене ниже рыночной (с обязательным авансовым платежом).

Обязательным условием является покупка товара/услуги на определенную сумму и привлечение дополнительно нескольких лиц (при этом отсутствуют розничные продажи).

Отсутствие лицензии/учетной регистрации АРРФР.

Внесение денег осуществляется наличными, на карточный счет физического лица, либо через терминалы платежных организаций на электронный кошелек.

Нет точного определения деятельности компании, физического лица или публичного проекта (заявление об уникальной деятельности).

Наличие предварительных (специальных) взносов для последующего участия в деятельности компании или проекта.

Публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей уровень рыночного показателя.

Гарантирование доходности (запрещено на финансовом рынке, кроме банковских вкладов);

Использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях слов и словосочетаний или символики, делающих их похожими на известные компании, бренды.

Неспособность компании, физического лица или публичного проекта подтвердить свою деятельность (направления размещения привлеченных средства, информацию об их размещении). Очень часто финансовые пирамиды заявляют о том, что они ведут свою деятельность в сферах, которые ассоциируются с высокой доходностью: нефтедобыча, золотодобыча, строительство, микрофинансовая деятельность, рынок Forex.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019279-pochti-15-mlrd-tenge-vlozhili-v-finpiramidu-zhiteli-pavlodarskoy-oblasti/