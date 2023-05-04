Почти 1,5 млрд тенге вложили в финпирамиду жители Павлодарской области
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Департамент АФМ по Павлодарской области пресек деятельность финансовой пирамиды, жертвами которой стали больше 150 человек, сообщается в Instagram-аккаунте Агентства по финансовому мониторингу.
Департамент АФМ по Павлодарской области пресек деятельность финансовой пирамиды HAS Holding, сообщили в АФМ.
"В региональный департамент АФМ с заявлениями обратились 154 потерпевших, которым причинен ущерб на 1 млрд 408 млн тенге. Количество потерпевших ежедневно увеличивается", – говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что финпирамида позиционировала себя как компания по продаже товаров из Китая. А обязательным условием было приобретение товара в Q-Mart на 180 тыс. тенге, говорится в публикации.
"Однако товары из Китая не ввозились, а фактически приобретались на барахолке в Алматы", – гласит сообщение.
Доход менеджеров, как рассказали в АФМ, достигал 6 млн тенге в день.
"Для привлечения новых вкладчиков запущена ложная акция о строительстве", – сообщили в АФМ.
При этом лицензии на строительство у HAS Holding нет, говорится в заявлении агентства.
Сообщается, что на деньги вкладчиков было приобретено:
- 2 квартиры в Астане;
- 3 земельных участка;
- 16 дорогих автомобилей;
- 2 квартиры в Павлодаре.
"Основная часть вкладов осела в карманах мошенников", – считают в АФМ.
Отмечается, что для возмещения ущерба пострадавшим необходимо обратиться в территориальные департаменты экономических расследований по месту жительства либо по телефону: 8 (7182) 61-33-05.
Ранее мы писали, что в Павлодарской области был задержан подозреваемый в организации финпирамиды HAS Holding.
Признаки финпирамиды
На сайте "Электронного правительства" приводятся признаки финпирамид. Это:
- Массированная реклама в СМИ, интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности, пассивного дохода.
- Компания предлагает выкупить у клиентов движимое или недвижимое имущество по цене выше рыночной (в рассрочку от трех месяцев либо по минимальной процентной ставке), а также наоборот предлагает клиентам купить движимое или недвижимое имущество по цене ниже рыночной (с обязательным авансовым платежом).
- Обязательным условием является покупка товара/услуги на определенную сумму и привлечение дополнительно нескольких лиц (при этом отсутствуют розничные продажи).
- Отсутствие лицензии/учетной регистрации АРРФР.
- Внесение денег осуществляется наличными, на карточный счет физического лица, либо через терминалы платежных организаций на электронный кошелек.
- Нет точного определения деятельности компании, физического лица или публичного проекта (заявление об уникальной деятельности).
- Наличие предварительных (специальных) взносов для последующего участия в деятельности компании или проекта.
- Публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей уровень рыночного показателя.
- Гарантирование доходности (запрещено на финансовом рынке, кроме банковских вкладов);
- Использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях слов и словосочетаний или символики, делающих их похожими на известные компании, бренды.
- Неспособность компании, физического лица или публичного проекта подтвердить свою деятельность (направления размещения привлеченных средства, информацию об их размещении). Очень часто финансовые пирамиды заявляют о том, что они ведут свою деятельность в сферах, которые ассоциируются с высокой доходностью: нефтедобыча, золотодобыча, строительство, микрофинансовая деятельность, рынок Forex.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019279-pochti-15-mlrd-tenge-vlozhili-v-finpiramidu-zhiteli-pavlodarskoy-oblasti/