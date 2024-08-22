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"Украл у бывшей и подарил нынешней": браслет астанчанки пропал после встречи с экс-возлюбленным

Опубликовано:

Браслеты на руке у девушки
Браслет. Иллюстративное фото: pexels.com

Астанчанина подозревают в краже дорогого браслета у бывшей возлюбленной и передаче его другой девушке. После вмешательства полиции он во всем признался, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Астане полицейские задержали 23-летнего парня.

"Он, воспользовавшись доверчивостью своей бывшей девушки, украл у нее браслет Pandora стоимостью 200 тысяч тенге, когда оставался у нее на ночевку.

Пропажу потерпевшая заметила лишь через неделю, увидев знакомое украшение на фотографии в Stories (Instagram - прим. ред.) нынешней девушки парня", - рассказали в ДП столицы.

Девушка убедилась, что это именно ее браслет и обратилась в полицию. Экс-возлюбленный во всем признался. Полицейские изъяли украшение и вернули законной владелице.

Согласно статье 188 УК, кража наказывается:

  • штрафом в размере до одной тысячи МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152177-ukral-u-byvshey-i-podaril-nyneshney-braslet-astanchanki-propal-posle-vstrechi-s-eks-vozlyublennym/

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