"Украл у бывшей и подарил нынешней": браслет астанчанки пропал после встречи с экс-возлюбленным
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Астанчанина подозревают в краже дорогого браслета у бывшей возлюбленной и передаче его другой девушке. После вмешательства полиции он во всем признался, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
В Астане полицейские задержали 23-летнего парня.
"Он, воспользовавшись доверчивостью своей бывшей девушки, украл у нее браслет Pandora стоимостью 200 тысяч тенге, когда оставался у нее на ночевку.
Пропажу потерпевшая заметила лишь через неделю, увидев знакомое украшение на фотографии в Stories (Instagram - прим. ред.) нынешней девушки парня", - рассказали в ДП столицы.
Девушка убедилась, что это именно ее браслет и обратилась в полицию. Экс-возлюбленный во всем признался. Полицейские изъяли украшение и вернули законной владелице.
Согласно статье 188 УК, кража наказывается:
- штрафом в размере до одной тысячи МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
- либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152177-ukral-u-byvshey-i-podaril-nyneshney-braslet-astanchanki-propal-posle-vstrechi-s-eks-vozlyublennym/