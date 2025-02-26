Выпекавшего хлеб иностранца в течение трех суток выдворили из Казахстана

Иностранца, который работал в пекарне в Кызылорде, привлекли к административной ответственности и выдворили из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданин Узбекистана, приехав в Казахстан в личных целях, без разрешения на работу с целью получения прибыли занимался выпечкой хлеба в пекарне, расположенной в Кызылорде.

В судебном заседании иностранец полностью признал свою вину и выразил искреннее сожаление по поводу своего поступка, то есть занятия деятельностью в пекарне без разрешения.

Действия иностранного гражданина, наряду с признанием им вины, были полностью доказаны сведениями сотрудников полиции, протоколом об административном правонарушении, протоколом задержания, протоколом изъятия вещей и документов.

Иностранца признали виновным по ч.5 ст.517 КоАП РК и выдворили за границы Республики Казахстан в течение трех суток.

Добавим, что по ч.5 ст.517 КоАП РК нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, или осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной местным исполнительным органом, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности, влечет штраф в размере 25 МРП (98 300 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.