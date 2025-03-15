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Эзотерика

10 человек на скамье подсудимых: суд по делу об убийстве студента начался в Актобе

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Мужчина держит нож в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Dmitry Nogaev / Getty Images

10 подсудимых в возрасте около 20 лет, и 32 пострадавших, почти все - учащиеся колледжа, проходят по делу об убийстве студента в Актобе, передает сайт телеканала КТК.

В Актобе начался процесс по делу о массовой драке, в результате которой погиб несовершеннолетний студент. На скамье подсудимых сразу 10 человек. Всем чуть больше 20 лет. А потерпевших - 32. Почти все учатся в колледже.

Трагедия произошла в мае прошлого года. Согласно материалам следствия, первоначально конфликт случился между убитым студентом и еще одним подростком. На подмогу пришли друзья и родственники. В итоге две группы молодых людей устроили массовую драку.

Некоторые были вооружены огнестрельным и холодным оружием. Умершего студента сначала изрезали ножом, а потом переехали на автомобиле. Все фигуранты проходят по статье "Убийство".

"Сначала встреча состоялась во дворе школы по улице Гришина. Один из подсудимых потребовал у потерпевшего 300 тысяч тенге либо IPhone 13-й модели. Когда тот отказался, назначил ему встречу в районе скотного рынка.

В итоге молодые люди толпой собрались в тот же день примерно в 10 вечера, где и произошла массовая драка. Подсудимые были вооружены огнестрельным и холодным оружием", - рассказал гособвинитель Азамат Бакытжанов.

Источник: КТК

Напомним, мы писали об этом деле. В конце мая 2024 года в Актобе произошла драка со стрельбой и поножовщиной. В результате в больницу с дробовыми и ножевыми ранениями ног были доставлены несколько жителей региона. Один из них от полученных ножевых ранений скончался в реанимации. По подозрению в совершении данного преступления стражи порядка задержали четверо подозреваемых.

Как выяснилось, поводом для драки стал конфликт на концерте в честь Дня города, однако решить спор на месте не получилось. Спустя сутки оппоненты договорились встретиться. Погибший пришел поддержать одну из сторон. Им оказался студент колледжа.

В марте этого года прокуратура региона сообщила о деталях следствия и о том, что дело направлено в суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228277-10-chelovek-na-skame-podsudimyh-sud-po-delu-ob-ubiystve-studenta-nachalsya-v-aktobe/