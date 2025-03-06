Стрельба и поножовщина в Актобе: дело об убийстве в массовой драке направили в суд

В суд направили дело о массовой драке на окраине Актобе, в результате которой погиб один несовершеннолетний, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в конце мая прошлого года на окраине Актобе (в районе скотного рынка) между двумя группами подростков произошла драка с применением холодного и огнестрельного оружия.

В результате 8 подростков получили огнестрельные и ножевые ранения, один несовершеннолетний житель Актобе погиб.

По данным следствия, погибшего сбили на автотранспорте и нанесли ему множество ножевых ранений.

В тот же день департаментом полиции области по ч.2 ст.99 УК (Убийство) начато досудебное расследование.

Прокуратурой области дело было взято на контроль, назначена группа процессуальных прокуроров.

Сотрудниками полиции оперативно задержаны и водворены в изолятор временного содержания 10 лиц, причастных к совершению преступления.

Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

"По результатам следствия уголовное дело поступило в прокуратуру с отчетом следователя о завершении досудебного расследования.

26.02.2025 г. прокуратурой области составлен обвинительный акт, дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области для рассмотрения по существу", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в конце мая 2024 года в Актобе произошла драка со стрельбой и поножовщиной. В результате погиб один человек. Как сообщили в полиции, в больницу с дробовыми и ножевыми ранениями ног были доставлены несколько жителей региона. Один из них от полученных ножевых ранений скончался в реанимации. По подозрению в совершении данного преступления стражи порядка задержали четверо подозреваемых.

Как выяснилось, поводом для драки стал конфликт на концерте в честь Дня города, однако решить спор на месте не получилось. Спустя сутки оппоненты договорились встретиться. Погибший пришел поддержать одну из сторон. Им оказался студент колледжа.