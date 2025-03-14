Алматинка приехала на свидание к подруге в Восточный Казахстан, но так с ней и не увиделась

В женской колонии области Абай жительница Алматы пыталась пройти на длительное свидание к своей подруге с поддельными документами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Жарминском районе области Абай в учреждении №23 сотрудники оперативного отдела выявили факт подделки документов, а именно удостоверения личности.

"35-летняя жительница Алматы пыталась пройти на длительное свидание к своей подруге с поддельными документами, выданными на имя ее родной сестры", - пояснили в МВД.

Представленная копия удостоверения вызвала подозрения у сотрудников. Они провели проверку документа через WEB-интерфейс, где были установлены данные другого человека.

"При беседе женщина сама призналась, что подделала удостоверение", - уточнили в ведомстве.

Дело в том, что длительные свидания осужденным с правом совместного проживания предоставляются только с супругом (супругой), близкими родственниками, а также с лицами, не состоящими в браке с осужденным, но имеющими с ним совместных детей.

Ранее сотрудники миграционной полиции выявили иностранца с поддельным документом в Костанайской области. Факт обнаружили в ходе проверки списков иностранных граждан, получивших разрешение на временное проживание в Казахстане.

А жительница Астаны пыталась попасть на свидание в колонию необычным способом, но ее затея не удалась. Сотрудники учреждения засомневались в подлинности предоставленного девушкой свидетельства о заключении брака.