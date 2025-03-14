Алматинка приехала на свидание к подруге в Восточный Казахстан, но так с ней и не увиделась
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В женской колонии области Абай жительница Алматы пыталась пройти на длительное свидание к своей подруге с поддельными документами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Жарминском районе области Абай в учреждении №23 сотрудники оперативного отдела выявили факт подделки документов, а именно удостоверения личности.
"35-летняя жительница Алматы пыталась пройти на длительное свидание к своей подруге с поддельными документами, выданными на имя ее родной сестры", - пояснили в МВД.
Представленная копия удостоверения вызвала подозрения у сотрудников. Они провели проверку документа через WEB-интерфейс, где были установлены данные другого человека.
"При беседе женщина сама призналась, что подделала удостоверение", - уточнили в ведомстве.
Дело в том, что длительные свидания осужденным с правом совместного проживания предоставляются только с супругом (супругой), близкими родственниками, а также с лицами, не состоящими в браке с осужденным, но имеющими с ним совместных детей.
Ранее сотрудники миграционной полиции выявили иностранца с поддельным документом в Костанайской области. Факт обнаружили в ходе проверки списков иностранных граждан, получивших разрешение на временное проживание в Казахстане.
А жительница Астаны пыталась попасть на свидание в колонию необычным способом, но ее затея не удалась. Сотрудники учреждения засомневались в подлинности предоставленного девушкой свидетельства о заключении брака.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228114-almatinka-priehala-na-svidanie-k-podruge-v-vostochnyy-kazahstan-no-tak-s-ney-i-ne-uvidelas/