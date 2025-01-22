Поддельные документы нашли у иностранца в Костанайской области

Иностранца с поддельным документом выявили в Костанайской области - нарушение выявили сотрудники миграционной полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Факт обнаружили в ходе проверки списков иностранцев, получивших разрешение на временное проживание.

Как пояснили в МВД, гражданин ближнего зарубежья превысил сроки пребывания в Казахстане без регистрации более чем на 10 дней, что является правонарушением и привлекло внимание полиции.

А во время проверки его паспорта полицейские выявили признаки подделки в разрешении на временное проживание - в документе были изменены сроки пребывания.

По данному факту начато досудебное расследование.

В настоящее время все процессы контроля за пребыванием иностранных граждан полностью автоматизированы и оцифрованы, подчеркнули в полиции.

В прошлом году по области в суд было направлено 10 уголовных дел по фактам использования и изготовления поддельных документов.

Отметим, что согласно части 3 статьи 385 УК РК, использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Напомним, около года назад троих иностранцев с поддельными паспортами задержали в аэропорту Алматы. Нарушители предъявили поддельные документы Франции и Греции.