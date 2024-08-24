Необычный способ попасть на свидание выбрала астанчанка, но ее затея провалилась

Астанчанка пыталась попасть на свидание в колонию необычным способом, но ее затея не удалась. Сотрудники учреждения засомневались в подлинности документов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Астане.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, жительница Астаны прибыла в колонию строгого режима на длительное свидание к осужденному, представив поддельное свидетельство о заключении брака.

"Подлинность документа вызвала сомнения у сотрудников учреждения. Работники ЗАГСа поселка Аршалы Акмолинской области подтвердили сомнения и сообщили, что в журнале регистрации предоставленное свидетельство о заключении брака не значится", - рассказали в ДУИС по Астане.

В настоящее время Аршалынской районной полицией ДП Акмолинской области начато досудебное расследование по ст.385 ч.3 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград).

Женщине грозит штраф до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 160 часов или арест до 40 суток.

Напомним, ранее в Актюбинской области возбудили уголовные дела в отношении четырех граждан, пытавшихся легализовать авто с помощью поддельных документов. Были назначены экспертизы. Проводятся следственные действия.

Также в Актобе к шести годам тюрьмы приговорили застройщика, который обманул свыше сотни дольщиков, обещая возвести дома в городе. Мужчина предстал перед судом по обвинению в мошенничестве и подделке официальных документов.