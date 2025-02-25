Казахстанка простила бывшего мужа за похищение ее и детей

В Костанайской области вынесли приговор мужчине за похищение бывшей жены и детей с применением насилия. Женщина простила экс-супруга, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о похищении людей с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п.3, 4 ч.2 ст.125 УК), рассмотрели в Аркалыкском городском суде.

Суд установил, что в августе 2024 года подсудимый приехал в Аркалык, где у него возник преступный умысел на похищение бывшей гражданской супруги и ее несовершеннолетних детей с последующим выездом в Астану.

"Подсудимый проник в квартиру, где проживала потерпевшая и, используя свое физическое превосходство, нанес ей телесные повреждения, подавив волю к сопротивлению. Далее для реализации своего умысла он взял кухонный нож и, угрожая им, насильно вывел несовершеннолетних детей из квартиры, забрав мобильные телефоны, чтобы лишить их возможности обратиться за помощью", - говорится в сообщении суда.

Затем, по материалам суда, мужчина в целях усмирения бывшей жены засунул кухонный нож в рукав своей одежды и похитил ее и детей, вызвав такси.

Подсудимого задержали сотрудники полиции на территории города Державинска Жаркаинского района Акмолинской области по пути в Астану.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

"Потерпевшая показала, что на сегодняшний день простила подсудимого, так как у них имеются общие несовершеннолетние дети", - отметили в суде.

Подсудимый не признал обвинение по ст.125 УК, пояснив, что нанес потерпевшей телесные повреждения, за что принес свои извинения.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание, в действиях мужчины суд не установил.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор еще не вступили в законную силу.

Добавим, что по п.3, 4 ч.2 ст.125 УК РК похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее жителя области Абай осудили за похищение бывшей жены. По данным суда, он разбил ее телефоны, ударил кулаком по лицу и затолкал женщину в багажник ее автомобиля. Потерпевшая заявила, что прощает подсудимого и просила строго не наказывать его.