Чиновника и депутатов подозревают в хищении 672 млн тенге в Актюбинской области

В Актюбинской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела строительства Мугалжарского района и депутатов районного маслихата, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Антикоррупционной службой по Актюбинской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела строительства Мугалжарского района и депутатов районного маслихата.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 672 млн тенге путем закупа 70-квартирного общежития под видом жилого многоквартирного дома, предназначенного для социально уязвимых слоев населения.

Следственным судом в отношении подозреваемых санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

В рамках расследования наложены аресты на денежные средства и на различное имущество подозреваемых на сумму более 640 млн тенге.

Кроме того, в рамках расследования добровольно частично погашен материальный ущерб в сумме 359 млн тенге.

Иные сведения в соответствии со ст.201 УПК РК в Антикоре не разглашают.

Ранее на заседании мажилиса рассматривали изменения в законодательство о противодействии коррупции, в том числе введение публичного реестра коррупционеров в Казахстане.

В Мангистауской области также расследуется факт хищения 243 млн тенге в техническом колледже. В преступлении подозревается бухгалтер учреждения. Уголовное дело находится в производстве специального прокурора, назначены судебные экспертизы.