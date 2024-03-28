Житель ВКО выругался матом в суде по делу сына и получил штраф

Житель ВКО выразился нецензурной бранью в зале судебного заседания, когда его сыну решили изменить наказание на лишение свободы, и был оштрафован за это, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, инцидент произошел 7 февраля 2024 года в здании Глубоковского районного суда.

"При рассмотрении представления отдела службы пробации Глубоковского района о замене неотбытой части наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы в отношении сына гражданин при оглашении судебного акта выразился нецензурной бранью, тем самым проявил неуважение к суду", - установил суд.

На судебном заседании мужчина признал свою вину в совершении правонарушения и раскаялся.

Постановлением суда его признали виновным в совершении административного правонарушения (проявления неуважения к суду) и назначили административное взыскание в виде штрафа.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.653 КоАП РК неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, влекут предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

В феврале двух жителей Западно-Казахстанской области наказали за то, что те выражались нецензурной бранью в адрес матерей. Суд назначил им административный арест на пять суток.

А жителя Уральска суд обязал заплатить 100 тыс. тенге в качестве компенсации за моральный вред. Причиной стала его нецензурная брань и непристойные жесты в кафе. Также правонарушителя привлекли к административной ответственности по факту мелкого хулиганства.