"Вел себя эмоционально и перебивал": мужчину наказали за поведение в суде в Павлодарской области

Жителя Павлодарской области привлекли к ответственности за неуважение к суду. Мужчина был эмоционален, перебивал других и не реагировал на замечания, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в октябре 2024 года мужчина, находясь в зале судебного заседания в здании Актогайского районного суда, при рассмотрении гражданского дела во время допроса свидетеля, нарушая установленные в суде правила и порядок, не подчинился распоряжениям председательствующего.

"На судебном заседании мужчина вел себя эмоционально, перебивал председательствующего, участников процесса. На неоднократные замечания председательствующего о недопущении нарушения порядка в зале судебного заседания не реагировал, препятствовал ведению нормального хода процесса", - пояснили в суде.

Тем самым были совершены действия, свидетельствующие о неуважении к суду (ч.1 ст.653 КоАП).

"Мужчина свою вину не признал, пояснил, что не слышал, как председательствующий по делу делал ему неоднократные замечания о соблюдении порядка в судебном заседании", - уточнили в суде.

Закон требует от участников процесса уважения к суду как институту судебной государственной власти.

Постановлением суда гражданина признали виновным в совершении административного правонарушения. На него было наложено административное взыскание в виде предупреждения.

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.653 КоАП РК неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, влекут предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.