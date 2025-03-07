Бывшего чиновника лишили свободы из-за велодорожек за 1,3 млрд тенге в Актобе

Бывшего чиновника осудили за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве в Актобе велодорожек, на которые выделили больше миллиарда тенге, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, в феврале 2021 года исполняющим обязанности руководителя городского отдела ЖКХ назначили Жанбулата Кусмухамбетова.

По информации обвинения, в том же году он заключил договор с подрядной компанией на строительство велодорожек на общую сумму 1 миллиард 327 миллионов тенге.

Но при заключении договора не разработали проектно-сметную документацию, а также отсутствовал акт отвода земельного участка.

По договору подрядчику выплатили более 665 миллионов тенге. Впоследствии этот договор и дополнительные соглашения к нему экономический суд признал недействительными.

В 2024 году Жанбулат Кусмухамбетов оказался на скамье подсудимых из-за вышеперечисленных нарушений. В конце судебных разбирательств гособвинитель поменял обвинение и предъявил новый обвинительный акт.

Бывшего чиновника обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации проекта по строительству велодорожек. Сам он вину в преступлении не признал.

Из показаний обвиняемого следует, что, когда подрядчику поступил первый транш, он не имел права первой подписи. По обвинению в части отсутствия земельного акта под строительство велодорожек он объяснил, что по сложившейся практике при строительстве дорог и тротуаров никогда не получали земельный акт. В Актобе более 700 улиц и ни на одном объекте нет земельного акта.

Также Жанбулат Кусмухамбетов отметил, что прокуратура проверяла законность всех процедур при строительстве велодорожек еще в ходе реализации проекта. А список улиц, на которых построили велодорожки, он не утверждал, это согласовывалось на сессии маслихата.

Также обвиняемый пояснял, что так как велодорожки - это не капитальное строительство, то на них и не нужно разрабатывать ПСД.

Интересно, что качеством новых велодорожек в Актобе заинтересовались в 2023 году в департаменте по противодействию коррупции после того, как в СМИ опубликовали обращения известного активиста-велолюбителя Юрия Куликова. Его вызвали в департамент, после чего он написал официальное заявление, по которому начали досудебное расследование.

Юрия Куликова допросили в суде. Он рассказал, что еще в 2020 году обращался к властям, чтобы в городе построили велодорожки. Позже в акимате сообщили, что выделили на это дело деньги.

В октябре 2021 года на улице Тургенева начали строить велодорожку, причем работы не прекращались даже в снег. Активист делал замечание о необходимости приостановить эти работы из-за погодных условий, но его не слушали. Потом он начал сообщать о дефектах на новых велодорожках на своей странице в Instagram.

В ходе судебных разбирательств допросили десятки свидетелей, большинство - это бывшие и действующие сотрудники госорганов. Потерпевшим по делу проходит отдел ЖКХ. Но на суде его представитель попросила оставить без рассмотрения иск на 310 миллионов тенге и объяснила, что после приговора будут рассматривать вопрос о подаче исковых требований в гражданском суде.

27 февраля в уголовном суде в Актобе огласили приговор. Судья Алиева признала Жанбулата Кусмухамбетова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорила к 3 годам лишения свободы с пожизненным запретом работать на госслужбе. Приговор пока не вступил в законную силу.

В начале года стало известно, что в Актобе прокуратура выявила хищение бюджетных средств в размере 272 млн тенге. По версии следствия, принимались акты за фактически не выполненные работы по нанесению дорожной разметки. На скамье подсудимых оказался директор КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актобе".

Также в Актобе, несмотря на выпавший снег, продолжали укладку тротуарной плитки. Жители города возмутились этим решением, считая, что погода может негативно повлиять на качество работ. В акимате района Астана объяснили затянувшиеся работы конкурсными процедурами.