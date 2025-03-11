Спецоперацию сняли на видео в Усть-Каменогорске
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В ВКО полиция пресекла распространение свыше 5000 разовых доз наркотиков каннабисной группы. Задержан житель Усть-Каменогорска, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП ВКО при координации прокуратуры области задержали жителя Усть-Каменогорска, подозреваемого в организации крупного канала поставки наркотических средств каннабисной группы.
"По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин занимался сбытом запрещенных веществ на территории города. В ходе принятых мер изъято свыше 20 килограммов высушенной марихуаны, что эквивалентно более 5000 разовых доз", - отметили в ДП ВКО.
В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств преступной деятельности. Полицейские продолжают работу по выявлению возможных сообщников и пресечению каналов распространения наркотиков.
Ранее стало известно, что повара одного из кафе в Алматы подозревают в сбыте наркотиков на месте работы. В результате задержания, а также проведения обысков изъяты наркотики и другие предметы, имеющие отношение к незаконному обороту наркотических средств.
А в Экибастузе задержали администратора лаундж-бара по подозрению в сбыте наркотиков посетителям заведения. Другого жителя города подозревают в организации фитолаборатории для выращивания конопли. При обыске изъяли более 4 млн тенге и дорогой автомобиль.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227053-specoperaciyu-snyali-na-video-v-ust-kamenogorske/