Изъяты 4 млн тенге и дорогое авто: администратора лаундж-бара задержали в Экибастузе

В Экибастузе задержали администратора лаундж-бара по подозрению в сбыте наркотиков посетителям заведения. При обыске изъяли более 4 млн тенге и дорогое авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, оперативникам поступила информация о том, что сотрудник одного из лаундж-баров Экибастуза в течение длительного времени занимается сбытом наркотических веществ посетителям этого заведения.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен второй житель города, который в арендованном помещении организовал фитолабораторию для выращивания конопли. Оказалось, что именно у него администратор лаундж-бара приобретала наркотические средства в крупном размере с целью их дальнейшей реализации", - рассказали в МВД.

Сотрудниками УБОП задержана администратор лаундж-бара и поставщик наркотических веществ.

"При обыске у них были изъяты расфасованные в свертки и подготовленные к продаже наркотические средства, более 4 млн тенге, а также дорогостоящий автомобиль, принадлежащий одному из подозреваемых", - отметили в ведомстве.

Из гаража задержанного изъяли 30 кустов зеленого растения со специфическим запахом, которые мужчина выращивал в горшках, емкости со специальной жидкостью, минеральные удобрения, фитолампы, установка климат-контроля и другое оборудование для нарколаборатории.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные лица помещены в ИВС.

Ранее стало известно, что двух мужчин и женщину задержали полицейские в Актау. Их подозревают в наркопреступлениях. У задержанных нашли килограмм синтетических наркотиков, что примерно составляет 6 тыс. разовых доз.

А в Караганде пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в наркосбыте. Двое мужчин и девушка передвигались по городу на арендованном авто. По данным полиции, они закладывали наркотики в тайники и передавали их координаты клиентам.