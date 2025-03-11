Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Изъяты 4 млн тенге и дорогое авто: администратора лаундж-бара задержали в Экибастузе

Опубликовано:

Девушку задержали по подозрению в сбыте наркотиков
Задержанная. Кадр из видео: polisia.kz

В Экибастузе задержали администратора лаундж-бара по подозрению в сбыте наркотиков посетителям заведения. При обыске изъяли более 4 млн тенге и дорогое авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, оперативникам поступила информация о том, что сотрудник одного из лаундж-баров Экибастуза в течение длительного времени занимается сбытом наркотических веществ посетителям этого заведения.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен второй житель города, который в арендованном помещении организовал фитолабораторию для выращивания конопли. Оказалось, что именно у него администратор лаундж-бара приобретала наркотические средства в крупном размере с целью их дальнейшей реализации", - рассказали в МВД.

Сотрудниками УБОП задержана администратор лаундж-бара и поставщик наркотических веществ.

"При обыске у них были изъяты расфасованные в свертки и подготовленные к продаже наркотические средства, более 4 млн тенге, а также дорогостоящий автомобиль, принадлежащий одному из подозреваемых", - отметили в ведомстве.

Из гаража задержанного изъяли 30 кустов зеленого растения со специфическим запахом, которые мужчина выращивал в горшках, емкости со специальной жидкостью, минеральные удобрения, фитолампы, установка климат-контроля и другое оборудование для нарколаборатории.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные лица помещены в ИВС.

Ранее стало известно, что двух мужчин и женщину задержали полицейские в Актау. Их подозревают в наркопреступлениях. У задержанных нашли килограмм синтетических наркотиков, что примерно составляет 6 тыс. разовых доз.

А в Караганде пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в наркосбыте. Двое мужчин и девушка передвигались по городу на арендованном авто. По данным полиции, они закладывали наркотики в тайники и передавали их координаты клиентам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226995-izyaty-4-mln-tenge-i-dorogoe-avto-administratora-laundzh-bara-zaderzhali-v-ekibastuze/