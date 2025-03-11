Изъяты 4 млн тенге и дорогое авто: администратора лаундж-бара задержали в Экибастузе
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В Экибастузе задержали администратора лаундж-бара по подозрению в сбыте наркотиков посетителям заведения. При обыске изъяли более 4 млн тенге и дорогое авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, оперативникам поступила информация о том, что сотрудник одного из лаундж-баров Экибастуза в течение длительного времени занимается сбытом наркотических веществ посетителям этого заведения.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен второй житель города, который в арендованном помещении организовал фитолабораторию для выращивания конопли. Оказалось, что именно у него администратор лаундж-бара приобретала наркотические средства в крупном размере с целью их дальнейшей реализации", - рассказали в МВД.
Сотрудниками УБОП задержана администратор лаундж-бара и поставщик наркотических веществ.
"При обыске у них были изъяты расфасованные в свертки и подготовленные к продаже наркотические средства, более 4 млн тенге, а также дорогостоящий автомобиль, принадлежащий одному из подозреваемых", - отметили в ведомстве.
Из гаража задержанного изъяли 30 кустов зеленого растения со специфическим запахом, которые мужчина выращивал в горшках, емкости со специальной жидкостью, минеральные удобрения, фитолампы, установка климат-контроля и другое оборудование для нарколаборатории.
Возбуждено уголовное дело. Задержанные лица помещены в ИВС.
Ранее стало известно, что двух мужчин и женщину задержали полицейские в Актау. Их подозревают в наркопреступлениях. У задержанных нашли килограмм синтетических наркотиков, что примерно составляет 6 тыс. разовых доз.
А в Караганде пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в наркосбыте. Двое мужчин и девушка передвигались по городу на арендованном авто. По данным полиции, они закладывали наркотики в тайники и передавали их координаты клиентам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226995-izyaty-4-mln-tenge-i-dorogoe-avto-administratora-laundzh-bara-zaderzhali-v-ekibastuze/