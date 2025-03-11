Сбывал гашиш в кафе: повара заподозрили в продаже наркотиков в Алматы (видео)

Повара одного из кафе в Алматы подозревают в сбыте наркотиков - предполагается, что он продавал "товар" на месте работы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В МВД сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в сбыте наркотиков.

"Гашиш он сбывал прямо на рабочем месте, используя кафе как прикрытие для своей преступной деятельности.

После оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела, повар был задержан. В результате задержания, а также проведения обысков, изъяты наркотики и другие предметы, имеющие отношение к незаконному обороту наркотических средств", - заявил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

Задержанный взят под стражу.

В полиции также добавили, что в настоящее время проводится расследование для установления всех фактов преступной деятельности и возможной причастности других лиц.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.