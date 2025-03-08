Пьяный мужчина угрожал прохожим пистолетом в Петропавловске

Офицер Нацгвардии обезвредил вооруженного хулигана - пьяный мужчина направлял травматический пистолет на прохожих, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Сообщается, что вечером военнослужащий, возвращаясь от родственников, увидел во дворе дома человека в алкогольном опьянении, который размахивал травматическим пистолетом - направляя на проходящих людей.

Он незамедлительно направился к хулигану, а тот направил пистолет на него.

"Капитан применил приемы рукопашного боя и удерживал молодого человека в неподвижном состоянии до приезда сотрудников полиции. После чего гвардеец сдал хулигана подоспевшему наряду сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в Алматы задержан мужчина, который, находясь в общественном транспорте, демонстрировал пистолет. Оружие оказалось игрушечным.

Также в Алматы, во время конфликта между двумя водителями на дороге, один из них вытащил оружие и стал угрожать им. Обоих участников задержали, а пистолет оказался игрушечным.

А в Астане, когда неизвестный решил ограбить обменный пункт, угрожая кассиру, как позже выяснилось, игрушечным пистолетом. По данному факту было заведено уголовное дело.