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Пьяный мужчина угрожал прохожим пистолетом в Петропавловске

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Задержание мужчины
Задержание. Фото: t.me/qr_iim_uu

Офицер Нацгвардии обезвредил вооруженного хулигана - пьяный мужчина направлял травматический пистолет на прохожих, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Сообщается, что вечером военнослужащий, возвращаясь от родственников, увидел во дворе дома человека в алкогольном опьянении, который размахивал травматическим пистолетом - направляя на проходящих людей.

Он незамедлительно направился к хулигану, а тот направил пистолет на него.

"Капитан применил приемы рукопашного боя и удерживал молодого человека в неподвижном состоянии до приезда сотрудников полиции. После чего гвардеец сдал хулигана подоспевшему наряду сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в Алматы задержан мужчина, который, находясь в общественном транспорте, демонстрировал пистолет. Оружие оказалось игрушечным.

Также в Алматы, во время конфликта между двумя водителями на дороге, один из них вытащил оружие и стал угрожать им. Обоих участников задержали, а пистолет оказался игрушечным.

А в Астане, когда неизвестный решил ограбить обменный пункт, угрожая кассиру, как позже выяснилось, игрушечным пистолетом. По данному факту было заведено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226608-pyanyy-muzhchina-ugrozhal-prohozhim-pistoletom-v-petropavlovske/