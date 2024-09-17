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"Демонстрировал в автобусе": мужчину с игрушечным пистолетом задержали в Алматы (видео)

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Мужчина с пистолетом
Мужчина с пистолетом в автобусе в Алматы. Кадр из видео: instagram/kris_p_almaty_obl

В Алматы задержан мужчина, который, находясь в общественном транспорте, демонстрировал пистолет. Оружие оказалось игрушечным, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео с мужчиной, который, находясь в общественном транспорте, демонстрировал пистолет. В ходе незамедлительного реагирования личность фигуранта была установлена. Он задержан и доставлен в полицию", - говорится в сообщении Департамента полиции Алматы, опубликованном в Instagram.

Мужчина пояснил, что работает охранником, а пистолет, оказавшийся игрушечным, приобрел на одном из рынков города.

Разбирательство продолжается. Отмечается, что действиям фигуранта будет дана правовая оценка.

В апреле мы писали о случае в Астане, когда неизвестный решил ограбить обменный пункт, угрожая кассиру, как позже выяснилось, игрушечным пистолетом. По данному факту было заведено уголовное дело.

В прошлом году в Алматы, во время конфликта между двумя водителями на дороге, один из них вытащил оружие и стал угрожать им. Обоих участников задержали, а пистолет оказался игрушечным.

А в Туркестанской области двое мужчин с неустановленным оружием проникли в игротеку и стали угрожать физической расправой в случае невыполнения требований. Затем молодые люди взломали кассу, забрали оттуда 350 тыс. тенге и скрылись. Через некоторое время подозреваемых задержали. Тогда и выяснилось, что один из подозреваемых заранее приобрел игрушечный пистолет на одном из городских рынков, а после совершения разбойного нападения выкинул его в туалет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162292-demonstriroval-v-avtobuse-muzhchinu-s-igrushechnym-pistoletom-zaderzhali-v-almaty/

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