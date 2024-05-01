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"Поднимите руки, пожалуйста": нападение на обменник в Астане попало на видео

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Нападение на обменник в Астане
Нападение на обменник. Кадр из видео: https://www.instagram.com/bayliqfinance

Накануне, 30 апреля, в Астане мужчина зашел в обменны пункт и, угрожая, потребовал отдать ему деньги. Момент преступления попал в объектив камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ.

Во вторник вечером мужчина в маске и с предметом, похожим на пистолет, зашел в пункт обмена валюты на улице Мухамедханова и потребовал деньги.

"Пожалуйста, поднимите руки. У меня в руке есть граната, сейчас брошу ее. Не обижайтесь. Пожалуйста, поднимите", - сказал нападавший.

По словам мужчины, он вынужден был пойти на такой шаг.

Все это попало на запись камеры.

В ДП Астаны сообщили, что подозреваемый был задержан "по горячим следам". Подчеркивается, что совершить задуманное ему не удалось, так как кассир нажала "тревожную кнопку", услышав это, нападающий скрылся.

В ходе задержания у мужчины изъяли игрушечный пистолет.

По данному факту расследуется уголовное дело.

Согласно статье 191 УК РК, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094185-podnimite-ruki-pozhaluysta-napadenie-na-obmennik-v-astane-popalo-na-video/

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