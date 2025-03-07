В Астане мужчина управлял автобусом без водительских прав

В Астане сотрудники полиции остановили автобус для проверки. Выяснилось, что водитель общественного транспорта не имел прав им управлять, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в рамках специального мероприятия "Автобус" в Астане на проспекте Кабанбай батыра сотрудники полиции остановили автобус Hyundai Country для проверки.

В результате выяснилось, что водитель общественного транспорта не имел права управлять транспортным средством: 34-летнему горожанину ранее было запрещено управлять автомобилем.

В связи с этим он был привлечен к административной ответственности за вождение автобуса без соответствующих прав, а материалы дела были переданы в суд.

В соответствии с решением, вынесенным специализированным судом города, водитель был подвергнут административному аресту сроком на 10 дней.

Транспортное средство, которым управлял водитель, было отправлено на специализированную стоянку.

Сотрудники правоохранительных органов обращают внимание водителей на важность неукоснительного следования требованиям законодательства при использовании транспортных средств.

Напомним, в начале января в Қонаеве полицейские задержали женщину, ранее лишенную прав, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ее взяли под стражу.

До этого в Карагандинской области во время рейда сотрудники полиции остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Он двигался по дороге с превышением скорости, чем и привлек внимание стражей порядка.

А в конце января в области Абай установили человека с психическим заболеванием, имеющего права на управление транспортными средствами. Принятыми прокуратурой района мерами недееспособный человек лишен водительских прав.