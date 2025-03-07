Экс-главе отдела образования в Жамбылской области отменили оправдательный приговор

Верховный суд отменил оправдательный приговор бывшему руководителю отдела образования Байзакского района, предает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 21 января Верховный суд по кассационному протесту генерального прокурора отменил оправдательный приговор суда №2 Тараза от 26 марта 2024 года в отношении бывшего руководителя отдела образования акимата Байзакского района Н. Нуралиева и директора ТОО "BSB Trade&Advertising".

Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в Жамбылский областной суд.

"Данные лица обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств в особо крупном размере при закупе оргтехники для организации дистанционного обучения учащихся школ Байзакского района в период пандемии", - пояснили в прокуратуре Жамбылской области.

Ранее в Астане вынесли приговор главе управления образования, которая предстала перед судом за неоднократное получение взяток и превышение полномочий. По материалам суда, она дала устное поручение заведующей государственного детсада о трудоустройстве своего сына, который фактически не работал, но получил более 5,9 млн тенге зарплаты.

А в области Жетісу рассмотрели уголовное дело в отношении экс-руководителя отдела образования, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Как установил суд, пользуясь своим служебным положением, он потребовал от бухгалтера за неувольнение с занимаемой должности и покровительство взятку в 280 млн тенге.