Астанчанин разбил стойку регистрации в аэропорту Алматы

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Стражи порядка задержали в аэропорту Алматы мужчину, который должен был вылететь в Павлодар. Пассажир вел себя неадекватно, нецензурно выражался и разбил стойку регистрации, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 декабря. В линейный отдел полиции в аэропорту Алматы от супервайзера авиакомпании FlyArystan поступило сообщение о правонарушителе, который находился у стойки регистрации. При проверке стражами порядка был установлен 35-летний житель Астаны, который нецензурно выражался и разбил пластиковую стойку регистрации.

"Пассажир должен был вылететь в Павлодар. Однако представители авиаперевозчика не пустили его на борт лайнера, так как он вел себя неадекватно", – сообщил начальник Управления административной полиции Департамента полиции на транспорте Даулет Молдаханов.

По его словам, в отношении мужчины транспортные полицейские составили два административных протокола по части 2 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" и по части 1 статьи 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", также наложили штраф в размере 5 МРП (15315 тенге – прим. ред.).

"Правонарушитель повторно привлекается к административной ответственности за мелкое хулиганство, совершенное в течение года. За это ему грозит административный арест на срок до 15 суток", – добавил Молдаханов.

В полиции отметили, что с начала года более 700 пассажиров были сняты с авиарейсов за административные правонарушения.

Напомним, в июле в аэропорту города Алматы произошла драка, в ходе которой полицейскому пришлось открыть огонь из табельного оружия.

Кроме того, к административной ответственности был привлечен таксист, который запросил 45 тыс. тенге у женщины, прилетевшей из Италии, за поездку из аэропорта в гостиницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000569-astanchanin-razbil-stoyku-registratsii-v-aeroportu-almaty/