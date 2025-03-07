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Женщина бегала по улице с ножом и "напала" на автомобиль в Атырау

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Женщина с ножом
Женщина с ножом. Кадр из видео: azh.kz

В Атырау горожан напугала женщина, бегавшая с ножом по улице и пытавшаяся повредить чужое авто. В полиции прокомментировали инцидент, передает "Ак Жайык".

Как пишет издание, инцидент произошел 5 марта и напугал общественность.

Департамент полиции Атырауской области сообщил, что на появившихся в соцсетях видео запечатлен момент нарушения общественного порядка, совершенный 59-летней женщиной.

Сотрудники полиции оперативно установили личность нарушителя и выяснили, что она состоит на учете с заболеваниями нервной системы.

В связи с произошедшим полицейские провели разъяснительную беседу с опекуном женщины, чтобы прояснить ситуацию и предотвратить подобные инциденты в будущем. Материалы дела были переданы в соответствующие местные исполнительные органы для принятия необходимых мер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226180-zhenshchina-begala-po-ulice-s-nozhom-i-napala-na-avtomobil-v-atyrau/