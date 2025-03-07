Женщина бегала по улице с ножом и "напала" на автомобиль в Атырау

В Атырау горожан напугала женщина, бегавшая с ножом по улице и пытавшаяся повредить чужое авто. В полиции прокомментировали инцидент, передает "Ак Жайык".

Как пишет издание, инцидент произошел 5 марта и напугал общественность.

Департамент полиции Атырауской области сообщил, что на появившихся в соцсетях видео запечатлен момент нарушения общественного порядка, совершенный 59-летней женщиной.

Сотрудники полиции оперативно установили личность нарушителя и выяснили, что она состоит на учете с заболеваниями нервной системы.

В связи с произошедшим полицейские провели разъяснительную беседу с опекуном женщины, чтобы прояснить ситуацию и предотвратить подобные инциденты в будущем. Материалы дела были переданы в соответствующие местные исполнительные органы для принятия необходимых мер.