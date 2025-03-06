Осужден директор ФК "Жетісу"

Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении директора КГКП "Футбольный клуб "Жетісу" Калмухамета Донсебаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, он признан виновным в хищении бюджетных средств в размере 31,9 млн тенге, выделенных на питание футболистов клуба при проведении учебно-тренировочных сборов.

"В связи с полным возмещением ущерба и наличием тяжкого заболевания Донсебаев осужден к 7 годам ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - рассказали в ведомстве.

Приговор в законную силу вступил.

Напомним, в июне 2024 года в Сети появилась информация об аресте директора футбольного клуба "Жетiсу" Калмухамета Донсебаева, который также был главой местной авиакомпании. Ее подтвердили в суде.

Сообщалось, что постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании содержания под стражей в отношении него сроком на 2 месяца.

Как позже рассказали в Антикоре, Калмухамета Донсебаева заподозрили в том, что он в 2022-2023 годах совершил хищение бюджетных средств, выделенных на учебно-тренировочные сборы, путем их перечисления на карточные счета доверенных лиц.