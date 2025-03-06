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На деньги павлодарцев купили квартиру и открыли 4 депозита

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Коридор в квартире
Квартира. Иллюстративное фото: Andrey Sayfutdinov / Getty Images

В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды "TAKORP" на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли 4 депозита, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, установлено, что в период с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой "TAKORP", действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.

Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу ОКХ.

Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.

"Более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов США в зависимости от уровня.

Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

По данным АФМ, на денежные средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также открыты 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге.

С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Напомним, ранее сообщалось, что за весь 2024 год в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды. Их жертвы потеряли более 20 млрд тенге, но большую часть средств в итоге удалось вернуть.

А в Семее рассмотрели уголовное дело по созданию финансовой пирамиды, в которую внесли деньги 26 казахстанцев, потеряв около 10 млн тенге. Одна женщина получила 4 года ограничения свободы, другая - 3 года ограничения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226014-na-dengi-pavlodarcev-kupili-kvartiru-i-otkryli-4-depozita/