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Угон пассажирского автобуса попал на видео в Алматы

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Угон автобуса в Алматы
Угон автобуса в Алматы. Кадр из видео: instagram/100baksoff_almaty

В Сети распространяется видео, на котором, предположительно, совершен угон пассажирского автобуса. На инцидент отреагировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Видео угона автобуса опубликовано в Instagram-паблике 100baksoff_almaty. Сообщается, что угон был совершен посреди ночи.

Как сообщили в пресс-службе алматинского департамента полиции, по факту угона отделом полиции при Управлении полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан "по горячим следам". Другие обстоятельства устанавливаются", - уточнили в ведомстве.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

В 2023 году мы писали об инциденте в городе Талгар Алматинской области, когда мужчина угнал автобус и попал в ДТП. Подробности произошедшего рассказали в полиции.

Добавим, что согласно части 1 статьи 200 УК РК, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219223-ugon-passazhirskogo-avtobusa-popal-na-video-v-almaty/