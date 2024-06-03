Арестован директор футбольного клуба "Жетысу"

В Сети появилась информация об аресте директора футбольного клуба "Жетысу" Калмухамета Донсебаева, который также является главой местной авиакомпании. Ее подтвердили в суде, передает NUR.KZ.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда по области Жетісу, постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании содержания под стражей в отношении Д. сроком на 2 месяца

Постановление суда не вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе областного суда.

По информации сайта qfl.kz, Калмухамет Донсебаев родился 22 августа 1957 года в городе Уштобе. Женат. Имеет троих детей.

Был вторым пилотом и командиром самолета АН-2, пилот 1 класса (Як-40).

В 1995 году назначен и по настоящее время является президентом АО "Авиакомпания "Жетысу".

Директором футбольного клуба стал в январе 2022 года.